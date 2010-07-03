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13:22

В РАН оценили сообщения о токсичной воде в Байкале

наука экология

13:22

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Фото: ТАСС/ picture alliance / Arco Images G/Wothe, K.

Вода из глубины озера Байкал по-прежнему чистая, сообщил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

"В Байкале загрязнения распространяются на мелководье. Байкальскую воду для питья берут из основного объема, из глубины как минимум 20 метров. Байкальская вода не предназначена для постоянного питья, потому что она не содержит необходимых для человека минеральных солей", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Он отметил, что воду можно пить только в "десертных целях", но для постоянного употребления она не подходит из-за того, что слишком чистая.

Ранее директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов заявил, что вода из Байкала перестанет соответствовать санитарным нормам, если в ней станет больше токсинов.

По его словам, концентрации бактерий, продуцирующих токсины, выросли до предельных значений.

Он рассказал о распространении водоросли спирогира. Из-за нее экосистема водоема меняется, исчезают, в частности, байкальские губки.

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