Роспотребнадзор выявил нарушения почти в 80% партий минеральной воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Маркировка минеральной воды позволит не допустить появления на рынке контрафакта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что маркировка минеральных вод позволит бороться с предприятиями-фантомами и выявлять фальсифицированную продукцию, что позволит исключить возможность попадания на рынок нелегальной продукции.

Специалисты пояснили, что Роспотребнадзор проверил более 50 тысяч точек торговли и свыше 200 тысяч партий минеральной воды. В итоге в 78% проверок были выявлены нарушения.

В июле глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным заявил, что более четверти продаваемой в России питьевой воды – подделка. По его словам, процент фальсификата в среднем по России составляет от 25 до 30%, но в некоторых регионах этот показатель доходит до 80%. Чтобы бороться с подделками, Чемезов предложил оперативно начать маркировку воды.

В этом же месяце спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доля контрафактной минеральной воды на российском рынке приблизилась к 80%. Председатель Совфеда тогда добавила, что необходимые меры по борьбе с контрафактом уже принимаются. По ее словам, Роспатент уже наказал 30 компаний, которые выпускают "Ессентуки", не добывая эту воду в источниках Ессентуков.

