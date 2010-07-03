Эксперт прокомментировал проверку Роспотребнадзором минералки

16:24
16:24
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Руководитель Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар прокомментировал исследование Роспотребнадзора, согласно которому в партиях минеральной воды нашли нарушения обязательных требований.
Он напомнил, что сейчас нет обязательной сертификации питьевой бутилированной воды – производитель сам разрабатывает технические условия, на основании которых разливает воду.
"По большому счету он что захотел, то и залил", – цитирует эксперта RT.
Также в Роспотребнадзоре предложили маркировать питьевую воду средствами идентификации, что позволит исключить возможность попадания на рынок нелегальной продукции. Гончар сомневается, что это окажет влияние на ситуацию с безопасностью воды.
"Производитель в лучшем случае находит скважину, в худшем – берет водопровод, чуть-чуть очищает – и вода будет высочайшего качества. Разрабатываются технические условия, и после очищения от хлора и железа нет значения, маркирована вода или нет", – заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что более 100 партий минералки не соответствует стандартам качества. К такому выводу пришел Роспотребнадзор. Проверка проводилась с 2017 года. Всего было исследовано свыше 300 партий. В частности, нарушения связаны с несоответствием данных, которые указаны на этикетках.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: