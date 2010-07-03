Эксперт прокомментировал проверку Роспотребнадзором минералки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Руководитель Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар прокомментировал исследование Роспотребнадзора, согласно которому в партиях минеральной воды нашли нарушения обязательных требований.

Он напомнил, что сейчас нет обязательной сертификации питьевой бутилированной воды – производитель сам разрабатывает технические условия, на основании которых разливает воду.

"По большому счету он что захотел, то и залил", – цитирует эксперта RT.

Также в Роспотребнадзоре предложили маркировать питьевую воду средствами идентификации, что позволит исключить возможность попадания на рынок нелегальной продукции. Гончар сомневается, что это окажет влияние на ситуацию с безопасностью воды.

"Производитель в лучшем случае находит скважину, в худшем – берет водопровод, чуть-чуть очищает – и вода будет высочайшего качества. Разрабатываются технические условия, и после очищения от хлора и железа нет значения, маркирована вода или нет", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что более 100 партий минералки не соответствует стандартам качества. К такому выводу пришел Роспотребнадзор. Проверка проводилась с 2017 года. Всего было исследовано свыше 300 партий. В частности, нарушения связаны с несоответствием данных, которые указаны на этикетках.