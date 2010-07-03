В России предложили внедрить "честную этикетку" воды

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В Роскачестве считают необходимым ввести систему "честной этикетки" воды. Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке рассказал РИА Новости глава ведомства Максим Протасов.

По его словам, Роскачество уже обратилось с таким предложением к вице-премьеру Алексею Гордееву. Как отметил Протасов, в настоящее время существует норматив, который определяет требования к маркировке воды, включая "природную питьевую воду". "Но как подтвердить факт ее природного происхождения? Нигде это пока не прописано", – задался вопросом собеседник агентства.

Протасов уверен, что нужно обязать производителей подтверждать любую информацию на упаковке – коммерческую и маркетинговую. "Если написано "из горного источника", то каждое слово должно быть подтверждено надлежащей процедурой", – подчеркнул глава ведомства. "Это касается и импортной, и российской продукции", – добавил он.

На встрече с Владимиром Путиным в июле глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что более четверти продаваемой в России питьевой воды – подделка. По его словам, процент фальсификата в среднем по России составляет от 25 до 30%, но в некоторых регионах этот показатель доходит до 80%. Чтобы бороться с подделками, Чемезов предложил оперативно начать маркировку воды.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доля контрафактной минеральной воды на российском рынке приблизилась к 80%. Председатель Совфеда тогда добавила, что необходимые меры по борьбе с контрафактом уже принимаются. По ее словам, Роспатент уже наказал 30 компаний, которые выпускают "Ессентуки", не добывая эту воду в источниках Ессентуков.