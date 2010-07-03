В России предложили внедрить "честную этикетку" воды

13:25
13:25
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/JohanSwanepoel
В Роскачестве считают необходимым ввести систему "честной этикетки" воды. Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке рассказал РИА Новости глава ведомства Максим Протасов.
По его словам, Роскачество уже обратилось с таким предложением к вице-премьеру Алексею Гордееву. Как отметил Протасов, в настоящее время существует норматив, который определяет требования к маркировке воды, включая "природную питьевую воду". "Но как подтвердить факт ее природного происхождения? Нигде это пока не прописано", – задался вопросом собеседник агентства.
Протасов уверен, что нужно обязать производителей подтверждать любую информацию на упаковке – коммерческую и маркетинговую. "Если написано "из горного источника", то каждое слово должно быть подтверждено надлежащей процедурой", – подчеркнул глава ведомства. "Это касается и импортной, и российской продукции", – добавил он.
На встрече с Владимиром Путиным в июле глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что более четверти продаваемой в России питьевой воды – подделка. По его словам, процент фальсификата в среднем по России составляет от 25 до 30%, но в некоторых регионах этот показатель доходит до 80%. Чтобы бороться с подделками, Чемезов предложил оперативно начать маркировку воды.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доля контрафактной минеральной воды на российском рынке приблизилась к 80%. Председатель Совфеда тогда добавила, что необходимые меры по борьбе с контрафактом уже принимаются. По ее словам, Роспатент уже наказал 30 компаний, которые выпускают "Ессентуки", не добывая эту воду в источниках Ессентуков.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: