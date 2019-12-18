Штрафы за ложную маркировку продукции могут появиться в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отдельное наказание за недостоверную маркировку продукции могут ввести для производителей в России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект Особенной части нового КоАП.

Отмечается, что в ряде случаев производители используют не специальные эмблемы для обозначения приверженности стандартам, а лишь печатают на упаковке фразу "Сделано по ГОСТу". Оказалось, что не соответствует национальным стандартам треть товаров.

В связи с этим чиновники обсуждают штрафы за ложные данные о соответствии продукции ГОСТу на сумму до 800 тысяч рублей. В настоящее же время недобросовестного производителя можно привлечь к ответственности за обман потребителей, за что предполагается штраф до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее стало известно, что каждый десятый предмет одежды оказался негодным для носки. В Роспотребнадзоре изъяли из оборота 11,2% предметов одежды, проверенных за период с января по сентябрь.