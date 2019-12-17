Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор изъял из оборота 11,2% предметов одежды, проверенных за период с января по сентябрь. При переводе на количество это означает, что каждый десятый предмет одежды оказался негодным для носки. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что при исследовании в категорию "одежда" не были включены меховые изделия, который браковали намного реже – лишь в 5,4% случаях среди проверенных образцов.

Ситуация с обувью оказалась на удовлетворительном уровне. За исследуемый период ведомство нашло изъяны лишь в 6,1% пар. Среди нарушений отмечались использование опасных тканей и подделки мировых брендов.

Уточняется, что оказывается изымаемой из оборота лишь продукция, признанная некачественной или опасной.

Кроме того, сказано, что число некачественной одежды снизилось по сравнению с прошлым годом, однако торговые точки по-прежнему кишат достаточным количеством фальшивых Louis Vuitton или Adidas.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации, как выбрать школьную форму. Среди прочего там посоветовали проверять маркировку изделий и состав тканей.