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Общество

09:09

Каждый десятый предмет одежды оказался негодным для носки

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор изъял из оборота 11,2% предметов одежды, проверенных за период с января по сентябрь. При переводе на количество это означает, что каждый десятый предмет одежды оказался негодным для носки. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что при исследовании в категорию "одежда" не были включены меховые изделия, который браковали намного реже – лишь в 5,4% случаях среди проверенных образцов.

Ситуация с обувью оказалась на удовлетворительном уровне. За исследуемый период ведомство нашло изъяны лишь в 6,1% пар. Среди нарушений отмечались использование опасных тканей и подделки мировых брендов.

Уточняется, что оказывается изымаемой из оборота лишь продукция, признанная некачественной или опасной.

Кроме того, сказано, что число некачественной одежды снизилось по сравнению с прошлым годом, однако торговые точки по-прежнему кишат достаточным количеством фальшивых Louis Vuitton или Adidas.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации, как выбрать школьную форму. Среди прочего там посоветовали проверять маркировку изделий и состав тканей.

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