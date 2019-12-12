Твоя копия: в столичном ТЦ продавали поддельный люкс по цене оригиналов

В торговом центре "Мега Теплый Стан" под видом люксовых вещей продавали подделки, такая информация появилась в СМИ. Речь идет об аксессуарах Hermes и Louis Vuitton – цены на сумки этих марок стартуют со 100 000 рублей. В самом ТЦ информацию отрицают. Подделки и реплики стоят в десятки раз дешевле, однако отличить оригинал от копии могут далеко не все, на чем и наживаются недобросовестные продавцы. Рассказываем, как отличить люкс от его подобия, в чем разница между репликой и подделкой и где продают контрафакт под видом оригинала.

Полный fashion

По данным телеграм-канала Mash, полиция потратила более 600 тысяч рублей на контрольную закупку в ТЦ "Мега". В чеке fashion-рейда – свитшот Louis Vuitton за 70 000 рублей, сумка этого же бренда за 141 000 рублей, сумка Hermes за 260 000 рублей. Все аксессуары оказались подделками.

"Оперативные мероприятия были проведены еще в сентябре в торговом центре "Мега Теплый Стан", – рассказал Москве 24 источник в правоохранительных органах. – Оперативники управления по Троицкому и Новомосковскому округам изъяли из продажи сразу же несколько сотен единиц контрафактной продукции. Под видом крупных брендов покупателю предлагалось купить дешевые подделки, чем были нарушены авторские права".

Уголовное дело возбуждено по статье 180 УК РФ "Незаконное использование товарных знаков". Нарушителям может грозить до 6 лет лишения свободы.



Потратить на сумку 100 000 рублей готовы далеко не все. Те, кто готов, вполне справедливо рассчитывают получить за эти деньги оригинальный товар и быть уверенными в его качестве. Менее искушенные покупают подделку по цене в десятки раз ниже, при этом отдавая себе отчет в том, что, например, сумка за эти деньги напоминает оригинал весьма отдаленно. "Гуси", "Абибас" и "Гермес" обходятся россиянам примерно в 3 000 рублей, причем 28% покупателей подделок приобретают пять и более реплик в год, согласно исследованию, проведенному юридической компанией BrandMonitor летом 2019 года. Весь оборот теневого сегмента рынка товаров класса люкс в 2019 году составил 280 миллиардов рублей.

В пресс-службе ТЦ "Мега Теплый Стан" Москве 24 рассказали, что "информация не соответствует действительности" и "эти бренды не представлены в ТЦ "Мега теплый Стан". Официальных магазинов брендов из контрольной закупки в этом торговом центре действительно нет, а значит, возможно, в торговом центре не знали о том, что на его территории продаются подделки известных брендов: проверять арендаторов на честность – не их задача.

"Арендодатель не несет ответственности за качество товаров, которые продаются арендаторами, – пояснил Москве 24 адвокат Станислав Рыбчинский. – Собственник не обязан заниматься экспертизой или проверять документы на товар, это не входит в его компетенции. Он предоставляет помещение, заключает договор с арендаторами и следит за выполнением только тех условий, которые прописаны в нем. Подлинность вещей не относится к сфере этих отношений".

Откуда подделки появились в ТЦ "Мега", выясняют правоохранительные органы. Интересно, что авторы упомянутого выше исследования также проводили тестовую закупку в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Для эксперимента выбрали 75 точек, контрафактная продукция присутствовала почти везде – в 82% из них. При этом именно в торговых центрах покупатели ожидают столкнуться с подделкой меньше всего, но именно там, особенно на так называемых "островках", часто продают подделки.



Яблоко позора

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Люксовые бренды, в частности один из участников контрольной закупки Louis Vuitton, борьбу с контрафактом называют одной из составляющих своей глобальной стратегии развития. "Поддержка творчества и защита прав дизайнеров, художников и брендов жизненно важны для их выживания в долгосрочной перспективе. Контрафакт на сегодняшний день является одной из крупнейших угроз этому выживанию, и его последствия значительно серьезнее, чем покупка фальшивой сумки, – говорится на официальном сайте бренда. – Усилиями специализированной команды юристов и профессионалов, ранее служивших в правоохранительных органах в Париже и региональных отделениях в Токио, Гонконге, Шанхае, Пекине, Сеуле, Сингапуре, Милане, Стамбуле, Афинах, Дубае, Нью-Йорке и Буэнос-Айресе, ежегодно проводятся тысячи рейдов по борьбе с контрафактной продукцией".

Некоторые модные дома (Burberry, D&G, Nike, Reebok) владеют фабриками в Азии, таким образом снижая стоимость производства. На этих фабриках изготавливают реплики – копии неплохого качества, с продажи которых производитель получает процент.



В реплике используются качественные материалы более низкого класса и более дешевая рабочая сила, что позволяет снизить стоимость изделия по сравнению с оригиналом. Однако качественная копия никогда не будет стоить как подделка, потому что изготавливается по технологии оригинала. В реплике будет более дешевая фурнитура, может отсутствовать серийный номер, размеры отличаются от оригинала, цена вдвое ниже. Реплики не продают в официальных магазинах. Поэтому если нужна оригинальная вещь, то лучше идти именно туда.

Подделка – это дешевая вещь, которая может продаваться везде: от рынка до "островка" в торговом центре. У подделки не будет дорогой упаковки и документации. Каждый бренд имеет отличительные черты и свои тонкости в упаковке, фурнитуре, цвете или материале подкладки, расположении рисунка. Например, Louis Vuitton не оборачивает металлические части новых изделий тканью или бумагой, не вешает бирки и образцы кожи на сумку, а буква "O" на язычке молнии чуть более округлая, чем в стандартных шрифтах. У сумок Prada ножка буквы R на логотипе изогнута, тогда как у подделок она прямая. Dior можно узнать по подкладке ярко-красного цвета, где выткана (тон в тон) аббревиатура логотипа. Сумки Hermes отличаем по штампу Hermes Paris made in France, указанному году выпуска и серебряному номеру сумки на ремешке.

Люксовые производители чаще всего используют тонкую, но очень качественную кожу. Сумки из такого материала легко гнутся, но быстро восстанавливают форму.



Серийный номер на оригинальной вещи прикреплен так, что его трудно повредить. Если номер наклеен и его можно стереть, перед вами подделка. Дьявол – в деталях. В подделках используют дешевую фурнитуру, а для оригинального бренда это дело репутации и знак качества. На замках, заклепках, молниях, карманах качественно сделана маркировка, швы ровные, симметричные, с одинаковым количеством стежков на разных сторонах. Принт, если он есть, тоже должен быть симметричен, параметры каждой вещи (если речь идет о сумках или кошельках) выверены: две сумки одинаковой модели должны быть абсолютно одинакового размера, подделки грешат отклонениями в параметрах от стандарта на 2-4 сантиметра.

Недорого, но богато

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Подделывают все. Люксовые сумки, часы и дорогие смартфоны, в которые маркетологи влюбляют потребителя, так же желанны, как недосягаемы. Что делать, если брендовую вещь хочется, а денег на нее нет? Некоторые люксовые бренды выпускают коллекции "второй линии" – это вещи более низкого ценового сегмента, доступные среднему классу, но имеющие прямое отношение, скажем, к именитому модному дому. Например, у Roberto Covalli есть линейка Just Covalli – это не товар класса люкс, но товар "с именем".

Большинство брендов проводят распродажи, стоит подписаться на рассылку или выслеживать снижение цен в корнерах и бутиках – этот вариант подходит, если вам не нужна понравившаяся вещь прямо сейчас и вы готовы к тому, что в период скидок нужного размера может не оказаться.

Однако стоит помнить, что распродажи устраивают не все: тот же Louis Vuitton принципиально этого не делает. Кроме того, цены во всех странах, где есть производство бренда (Франция, Италия, Германия, США), примерно одинаковы.



Третий вариант – присмотреться к менее раскрученным брендам. Если тонкая душевная организация не позволяет одеваться в масс-маркете, а в люксе не позволяет одеваться кошелек, это отличный повод найти золотую середину. Молодые дизайнеры, стартап-проекты из глубинки, небольшие компании и производители, которые не стремятся создать fashion-империю, – тот самый выход.



Екатерина Рукавичникова, Дарья Васильцева