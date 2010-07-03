В Союзе потребителей одобрили переименование продуктов с заменителем молочного жира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ положительно оценил инициативу по переименованию молокосодержащих продуктов с растительными жирами. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Я полагаю, что потребителю действительно нужно помочь сориентироваться в том, что ему предлагают. Когда мы видим на прилавке рядом продукты с разной жировой основой – молочной и растительной, – то они должны сильно различаться по цене. А когда этого нет и потребитель не понимает, что он покупает, то пропадают всякие стимулы производить натуральные продукты", – заявил эксперт.

На данный момент предлагается ввести новый тип маркировки для продуктов с растительными жирами. Соответствующие этому определению молоко, йогурты и сметану могут называть "кремом", "соусом", "пастой", "коктейлем" или "напитком". За счет этого планируют провести грань между натуральной и ненатуральной продукцией.

"Чтобы выбрать правильное название, нужно широкое обсуждение. Название должно позволить отличать такие продукты, но не дискредитировать их в глазах потребителя", – подчеркнул Петр Шелищ.

Если предложение о смене названия будет принято, министерству сельского хозяйства РФ потребуется обратиться в Евразийский экономический союз для согласования аспектов технического регламента. Правила будут распространены не только на Россию, но и на Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию.

Ранее сообщалось, что Евразийская экономическая комиссия призвала Россию скорректировать технические нормы по растительному маслу. Изменения планируют внести в законодательство Таможенного союза.

