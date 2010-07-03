В Союзе потребителей одобрили переименование продуктов с заменителем молочного жира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ положительно оценил инициативу по переименованию молокосодержащих продуктов с растительными жирами. Об этом сообщает ИА "НСН".
"Я полагаю, что потребителю действительно нужно помочь сориентироваться в том, что ему предлагают. Когда мы видим на прилавке рядом продукты с разной жировой основой – молочной и растительной, – то они должны сильно различаться по цене. А когда этого нет и потребитель не понимает, что он покупает, то пропадают всякие стимулы производить натуральные продукты", – заявил эксперт.
На данный момент предлагается ввести новый тип маркировки для продуктов с растительными жирами. Соответствующие этому определению молоко, йогурты и сметану могут называть "кремом", "соусом", "пастой", "коктейлем" или "напитком". За счет этого планируют провести грань между натуральной и ненатуральной продукцией.
"Чтобы выбрать правильное название, нужно широкое обсуждение. Название должно позволить отличать такие продукты, но не дискредитировать их в глазах потребителя", – подчеркнул Петр Шелищ.
Если предложение о смене названия будет принято, министерству сельского хозяйства РФ потребуется обратиться в Евразийский экономический союз для согласования аспектов технического регламента. Правила будут распространены не только на Россию, но и на Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию.
Ранее сообщалось, что Евразийская экономическая комиссия призвала Россию скорректировать технические нормы по растительному маслу. Изменения планируют внести в законодательство Таможенного союза.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: