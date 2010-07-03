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Общество

17:15

Эксперты рассказали о вреде "вегетарианского" молока

общество наука за рубежом экология

Фото: depositphotos/Lihodeev

Ученые выяснили, что некоторые виды растительного молока могут гораздо больше вредить организму, чем традиционное коровье. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Члены британской общественной организации Action on Sugar изучили, сколько сахара содержится в горячих напитках из британских кофеен. Для анализа эксперты брали как кофе с традиционным молоком, так и варианты с растительными аналогами.

Исследование показало, что напитки, содержащие овсяное или рисово-кокосовое молоко, оказались более сладкими. В частности, латте максимального объема из крупной кофейной сети в составе имело объем сахара, равный 23 чайным ложкам сахара.

"Клиенты, которые ищут замену традиционному молоку, могут быть шокированы, узнав, что многие кофейни и кафе используют предварительно подслащенные альтернативные виды молока. Часто информацию об энергетической ценности напитков очень трудно найти, в основном она доступна только на веб-сайтах", – заявила руководитель Action on Sugar Кэтрин Дженнер.

В Москве, на данный момент, популярность растительного молока только растет. По словам шеф-тренера школы бариста при Лиге бариста России Ильи Богдановича, сейчас порядка 80 процентов заведений среди кофеен предлагают напитки на растительном молоке. Эксперт связывает это с популярностью осознанного потребления и здорового образа жизни.

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