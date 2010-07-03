Москвичи стали чаще выбирать кофе на альтернативном молоке

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Популярность кофе на соевом и ореховом молоке растет из-за моды на правильное питание, веганство и вегетарианство. Об этом в Международный день вегана, который отмечается 1 ноября, рассказал шеф-тренер школы бариста при Лиге бариста России Илья Богданович.
"За последние годы потребление растительного молока в Москве выросло. Порядка 80% кофеен в Москве сейчас используют растительное молоко из-за того, что люди стали переходить на здоровое питание, веганство и вегетарианство", – цитирует эксперта Агентство "Москва".
Богданович отметил, что в ассортименте кофеен есть соевое, рисовое, овсяное и миндальное молоко. Чаще всего клиенты, которые заказывают кофе на альтернативном молоке, предпочитают соевое. Также популярен кофе на кокосовом и миндальном, растет спрос на овсяное молоко.
Несмотря на повсеместную популярность вегетарианства и веганства, переходить на такой тип питания можно не всем. Диетолог Елена Соломатина рассказала, что правильно продумать растительную диету достаточно сложно, а детям и подросткам отказываться от мясо категорически нельзя.
Животный белок содержит все необходимые аминокислоты и легко усваивается организмом, чего не скажешь о продуктах растительного происхождения. При отказе от мяса человеку сложно усвоить важные микроэлементы: железо, кальций, цинк, омега-3 кислоты. Все эти элементы есть в растениях и правильном сочетании они могут сгладить отсутствие мяса в рационе, но соблюсти все нюансы достаточно сложно.
Диетолог предупредила, что детям и подросткам категорически запрещено питаться только растительной пищей. Из-за отказа от мяса у растущего организма могут начаться проблемы с развитием.
Однако у веганства и вегетарианства есть множество плюсов. Как правило, такие люди очень внимательно относятся к своему питанию, занимаются спортом, медитациями. Также они не пьют алкоголь и не курят, а это все положительно влияет на здоровье.
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