Диетолог рассказал о безвредности пальмового масла

15:38
15:38
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Фото: ТАСС/ZUMA/Sijori
Диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян опроверг данные о вреде пальмового масла. По его словам, сам продукт не может причинить существенного вреда организму, а претензии относятся к очистке, транспортировке и недобросовестным производителям.
"Оно (пальмовое масло. – Прим. ред.) безопасно, как и другие растительные масла", – цитирует РИА Новости Тутельяна. Он отмечает, что в масле нет полиненасыщенных жирных кислот – по этой причине его можно применять для профилактики атеросклероза, нарушений липидного обмена.
Специалист возмутился, что на упаковках молочных продуктов зачастую указано, что в составе есть "молоко".
"В понимании обычного человека молоко значит коровье. А когда туда подмешивают (пальмовое масло. – Прим. ред.) – из-за этого шум и гам справедливый", – резюмировал диетолог.
Ранее на сайте Госдумы появилось сообщение, что пальмовое масло в России лишат льгот.
"По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10 процентов НДС и возврата в обычный режим – 20 процентов", – заявил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Импорт пальмового масла в Россию в прошлом году вырос до 1,06 миллиона тонн, то есть на 18,9 процента по сравнению с показателем за предыдущий год.
В Росстате уточнили, что ввоз в страну кокосового, пальмоядрового или масла бабассу в прошлом году также вырос. Он увеличился на 2% – до 74,4 тысячи тонн.
В июле прошлого года вступили в силу поправки в техрегламент о безопасности молока и молочной продукции. Производителей молочной продукции обязали сообщать о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. Кроме того, в конце января 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому с 1 июля российские магазины должны будут разделять на полках натуральную молочную продукцию и продукцию с содержанием растительных жиров.
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