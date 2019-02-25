Ввоз пальмового масла в Россию резко увеличился

Импорт пальмового масла в Россию в 2018 году вырос до 1,06 миллиона тонн, то есть на 18,9% по сравнению с показателем за предыдущий год. Об этом свидетельствуют материалы Росстата. По данным ведомства, в декабре объем импорта пальмового масла был равен 113 тысячам тонн, а в ноябре он был на 8,5% больше.
В Росстате уточнили, что ввоз в страну кокосового, пальмоядрового или масла бабассу в прошлом году также вырос. Он увеличился на 2% – до 74,4 тысячи тонн. Аналогичным образом обстоят дела с подсолнечным, сафлоровым и хлопковым маслами, отметили специалисты. За 12 месяцев их импорт вырос на 0,3% – до 25,7 тысячи тонн.
Как напомнили в Росстате, в июле прошлого года вступили в силу поправки в техрегламент о безопасности молока и молочной продукции. Производителей молочной продукции обязали сообщать о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. Кроме того, в конце января 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому с 1 июля российские магазины должны будут разделять на полках натуральную молочную продукцию и продукцию с содержанием растительных жиров.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.