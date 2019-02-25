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18:07

Ввоз пальмового масла в Россию резко увеличился

экономика еда

18:07

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Фото: depositphotos/asayenkaa

Импорт пальмового масла в Россию в 2018 году вырос до 1,06 миллиона тонн, то есть на 18,9% по сравнению с показателем за предыдущий год. Об этом свидетельствуют материалы Росстата. По данным ведомства, в декабре объем импорта пальмового масла был равен 113 тысячам тонн, а в ноябре он был на 8,5% больше.

В Росстате уточнили, что ввоз в страну кокосового, пальмоядрового или масла бабассу в прошлом году также вырос. Он увеличился на 2% – до 74,4 тысячи тонн. Аналогичным образом обстоят дела с подсолнечным, сафлоровым и хлопковым маслами, отметили специалисты. За 12 месяцев их импорт вырос на 0,3% – до 25,7 тысячи тонн.

Как напомнили в Росстате, в июле прошлого года вступили в силу поправки в техрегламент о безопасности молока и молочной продукции. Производителей молочной продукции обязали сообщать о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. Кроме того, в конце января 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому с 1 июля российские магазины должны будут разделять на полках натуральную молочную продукцию и продукцию с содержанием растительных жиров.

экономика еда

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