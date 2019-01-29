Установлены новые правила размещения молочной продукции в магазинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает требования к раздельному размещению молочной продукции в торговом зале в зависимости от ее состава. Постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно документу, молочные продукты должны размещаться в торговом зале так, чтобы их можно было визуально отделить от других пищевых продуктов. Кроме того, в местах продажи таких продуктов должна быть размещена информационная надпись "Продукты без заменителя молочного жира".

Новый порядок продажи начнет действовать с 1 июля 2019 года. В Минпромторге считают, что такие меры упростят выбор покупателям молочной продукции.

Ранее эксперты предупредили о повышении цен на молоко на 5-15% в ближайшие месяцы. Увеличение стоимости связано с транспортными издержками поставщиков, повышением НДС и ужесточением требований к маркировке.