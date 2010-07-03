"Грязное" пальмовое масло могут запретить в России

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Евразийская экономическая комиссия попросила правительство РФ внести в законодательство Таможенного союза нормы по содержанию вредных веществ в растительных маслах, сообщает РБК.

Речь идет о глицидиловых эфирах жирных кислот, которые могут появляться в масле в результате нагревания при производстве. Эти вещества считаются потенциальными канцерогенами и могут спровоцировать возникновение онкологических заболеваний.

Предлагается внести норму, действующую в Евросоюзе, – до 1 миллиграмма на килограмм. В Масложировом союзе не против инициативы, но просят семь-восемь лет на модернизацию технологии и выработку методики определения количества глицидиловых эфиров.

В противном случае, опасаются эксперты, переработка масла снизится и производители будут вынуждены закупать сырье в Европе.

Ранее Владимир Путин подписал закон, повышающий налог на добавленную стоимость для пальмового масла. Продавцов обязали платить 20% от цены, а не 10%. Одновременно снижается НДС для ягод и фруктов.