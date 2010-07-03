В Госдуме прокомментировали законопроект о повышении НДС на пальмовое масло

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев оценил принятие во втором чтении нижней палатой парламента поправок в Налоговый кодекс, которые вводят для пальмового масла НДС в размере 20%.
По его словам, у пальмового масла техническое свойство, а его сделали пищевым продуктом.
"Было принято решение, что денежный регулятор поможет тому, чтобы пальмовое масло ввозилось в меньшем количестве, потому что цена на него повысится на 10%, а может, и больше", – сказал Арефьев в беседе с RT.
Депутат пояснил, что для стимуляции развития отечественного сельского хозяйства по производству растительных и животных жиров нужно ограничивать ввоз пальмового масла.
Ранее диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян опроверг данные о вреде пальмового масла. По его словам, сам продукт не может причинить существенного вреда организму, а претензии относятся к очистке, транспортировке и недобросовестным производителям.
Диетолог отметил, что в масле нет полиненасыщенных жирных кислот – по этой причине его можно применять для профилактики атеросклероза, нарушений липидного обмена.
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