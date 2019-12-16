Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

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Эксперт ФНЦ пищевых систем имени Горбатова Валерий Сергеев рассказал, что кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека, передает RT.

Доктор медицинских наук объяснил, что организм начинает утилизировать чужеродные элементы (старые, измененные и нефункционирующие клетки), превращая их в глюкозу, которая используется для выработки энергии.

Помимо этого, организм начинает получать энергию из жирных кислот, а это, в свою очередь, ведет к уменьшению веса, сокращению нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

"Не получая питания извне, организм входит в состояние стресса и начинает решать проблему, как выжить в новых для него условиях. Это заставляет его активизировать защитные силы, которые призваны уничтожить любые угрозы", – рассказал он.

Специалисты уверены, что кратковременное голодание перезапускает иммунную систему: она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. "Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют", – добавил Сергеев.

Он отметил, что самая щадящая схема краткосрочного голодания – "12/12". Последний прием пищи в этом случае происходит в 19:00, а завтрак – в 07:00. Еще одна популярная схема – "14/10". Она предполагает ужин не позднее 18:00, а завтрак – не раньше 08:00. Для наращивания мышечной массы рекомендуется схема "16/8", то есть ужин в 16:00, а завтрак – в 08:00.

Отмечается, что при выполнении этих схем желательно не отказываться от потребления воды. Врач также предупредил, что имеющим проблемы со здоровьем людям стоит сперва посоветоваться с врачом.

Главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова, в свою очередь, рассказала, что интервальное голодание может спровоцировать набор веса и проблемы с обменом веществ.

По ее словам, в условиях голода организм начинает адаптироваться к новым, неблагоприятным условиям. В результате этого обмен веществ замедляется, что приводит к снижению потребности организма в энергии. Таким образом, ранее сбалансированный по энергетической составляющей рацион питания становится избыточным, что приводит к рикошетному набору массы тела.

Стародубова рекомендовала не переедать, но и не пропускать приемы пищи. Ежедневный рацион питания должен содержать все необходимые организму пищевые вещества в определенном количестве и соотношении. Принимать пищу следует в одно и то же время, не менее трех раз в день с двумя небольшими перекусами. На ночь, за 1,5-2 часа до сна, можно выпить кефир или другой кисломолочный продукт.