Диетолог рассказала, чем опасно интервальное голодание

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Интервальное голодание может спровоцировать набор веса и проблемы с обменом веществ, рассказала Агентству "Москва" главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По ее словам, говорить о преимуществах и последствиях применения такого метода нельзя, поскольку в исследованиях участвовало слишком мало людей, а большинство данных получено в результате экспериментов на животных.
Эксперт пояснила, что в условиях голода организм начинает адаптироваться к новым, неблагоприятным условиям. В результате этого обмен веществ замедляется, что приводит к снижению потребности организма в энергии.
Таким образом, ранее сбалансированный по энергетической составляющей рацион питания становится избыточным, что приводит к рикошетному набору массы тела.
Стародубова рекомендовала не переедать, но и не пропускать приемы пищи. Ежедневный рацион питания должен содержать все необходимые организму пищевые вещества в определенном количестве и соотношении.
Принимать пищу следует в одно и то же время, не менее трех раз в день с двумя небольшими перекусами. На ночь, за 1,5-2 часа до сна, можно выпить кефир или другой кисломолочный продукт.
Врач призвала скептически относиться к материалам, рекомендующим "средство от всех болезней", а по вопросам резкого изменения типа питания или применения жестких диет консультироваться с врачом.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Людмила Зотова назвала сладости, которые наименее вредны для здоровья. Она включила в этот список мармелад, пастилу, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад.
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