Диетолог назвала наименее вредные сладости

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Врач-диетолог Людмила Зотова назвала сладости, которые наименее вредны для здоровья, сообщает газета "Аргументы и факты".

Кандидат медицинских наук включила в этот список мармелад, пастилу, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад. По ее словам, моносладости, к примеру, плитка шоколада, варенье или мед, всегда лучше, чем сложносочиненный десерт с составом ингредиентов из 25 строк.

Наиболее вредными считаются сладости, жаренные во фритюре, дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики или торты с большим количеством крема, подчеркнула Зотова.

При выборе десерта она рекомендовала пользоваться общей формулой: чем сложнее состав сладости, тем она вреднее.

Врач-эндокринолог, обладатель статуса "Московский врач" Яна Соловьева ранее предупредила, что сладкое, съеденное на пустой желудок, может повысить риск развития диабета.

По ее словам, при пустом желудке быстрые углеводы всасываются в кровь в ускоренном порядке, и, как следствие, вырабатывается больше инсулина, чем необходимо для нормальной работы организма.

Людям, которые в течение дня отмечают упадок сил или головокружение, которые проходят после шоколада или конфеты, необходимо питаться не реже чем раз в 2,5–3 часа.