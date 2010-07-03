Ученые узнали, какой напиток снижает риск появления рака

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Регулярное употребление кофе в два раза снижает риск развития гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) – самого распространенного типа рака печени. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале British Journal of Cancer.
Исследование провела группа ученых из Университета Квинс в городе Белфаст, Северная Ирландия. Эксперты изучили данные биобанка страны о состоянии здоровья 472 тысяч британцев.
Выяснилось, что за семь с половиной лет рак пищеварительной системы был диагностирован у 3,5 тысячи пациентов, при этом было зафиксировано 88 случаев ГЦК.
Авторы исследования оценивали положительное влияние кофе на состояние организма с учетом многих других сторонних факторов. Так, большими любителями кофе оказались мужчины в возрасте. У пациентов отмечались склонность к курению и употреблению алкоголя, высокий уровень холестерина. При этом хронические заболевания – диабет, цирроз печени – у них диагностировались реже.
Ученые не смогли понять, как именно бодрящий напиток снижает риск развития ГЦК. Они предполагают, что немаловажную роль играют антиоксиданты, которыми богат кофе. При этом в данном случае не важно, какой кофе предпочитает человек – растворимый или молотый.
Однако переоценивать целебные свойства излюбленного напитка не стоит. Отказ от курения и алкоголя, а также переход на правильное питание гораздо сильнее сократят риск развития смертельных заболеваний.
Ранее онкологи выяснили, что слишком быстрое насыщение во время приема пищи может указывать на развитие рака печени. Объясняется, что из-за образования опухоли повышается давление в печени. Напряжение в брюшной полости и вызывает обманчивое чувство сытости.
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