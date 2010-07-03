Онкологи назвали симптомы развития рака печени

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Слишком быстрое насыщение во время приема пищи может указывать на развитие рака печени. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой исследования британских ученых.

Специалисты центра Исследования рака Великобритании объяснили, что опухоль провоцирует повышение давления в печени. Жидкость из вен этого органа вытесняется в брюшную полость, и ее сдавливание вызывает у человека обманчивое чувство сытости.

Общепризнанными симптомами развития онкологического заболевания печени также считаются потеря веса, пожелтение кожи и белков глаз, зуд и общая слабость организма.

Специалисты Медицинского центра Университета Вандербильта в США ранее выяснили, что рак легких гораздо реже диагностируют у тех людей, кто употребляет йогурт и клетчатку. Ввести эти продукты в свой рацион рекомендуют на регулярной основе.