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Общество

10:17

Специалисты назвали виды рака с наиболее высокой одногодичной смертностью

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В России чаще всего умирают в течение года с момента постановки диагноза от рака пищевода (59%) и легких (49%). Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Минздрава за прошлый год.

По данным специалистов, высокие показатели одногодичной смертности наблюдаются у больных раком желудка (47,4%), лимфатических и кроветворных тканей (22,3%) и прямой кишки (21,6%). Далее следует рак шейки матки (13,8%) и молочной железы (5,8%).

Ранее сообщалось, что в России средний возраст диагностирования рака составляет 64,5 года. Показатели диагностирования рака за десять лет изменились. Если в 2008 году средний возраст заболевших мужчин составлял 63,8 года, а женщин – 63,3 года, то теперь эти показатели поднялись до 64,9 и 64,2 года соответственно.

Эксперты отмечают, что в возрастной группе от 60 лет и старше чаще всего раком болеют мужчины. Среди них диагностируется 71,3% случаев онкологий, тогда как среди женщин – 65,8%.

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