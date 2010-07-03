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Общество

12:18

Ученые назвали продукт, снижающий риск возникновения рака

общество медицина

Фото: depositphotos/rocharibeiro

Специалисты из Медицинского центра Университета Вандербильта в США выяснили, что люди, регулярно употребляющие йогурты и клетчатку, значительно реже остальных заболевают раком легких. Об этом сообщает портал Eurekalert.

Ученые провели масштабное исследование с участием более 1,4 миллиона человек. Результаты показали, что указанные продукты способны снижать риск возникновения рака легких на 33 процента.

Исследователи считают, что все дело заключается в пребиотиках. Данные компоненты стимулируют развитие полезной микрофлоры в организме. Потребление продуктов с пребиотиками помогло даже бывшим или действующим курильщикам, при том что курение само по себе выступает одним из риск-факторов развития рака.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что порядка 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физнагрузкой, употреблением алкоголя и табака. А чрезмерное потребление красного мяса и продукции из него повышает риск колоректального рака.

Если есть свыше 100 граммов мяса в день, вероятность новообразований увеличивается до 17%. Неблагоприятно в этом плане влияют также продукты глубокой переработки: колбасы, наггетсы и пицца.

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