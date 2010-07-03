Диетологи рассказали о пользе гранатов для здоровья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Диетологи рассказали о пользе плодов граната, сезон которых начинается осенью. В этом фрукте есть вещества, подавляющие воспаления в кишечнике, способствующие затягиванию язв и понижающие вероятность развития рака.
"Регулярное употребление граната способствует профилактике онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний. Он обладает противовоспалительным, мочегонным, вяжущим и антисептическим свойствами, содержит значительное количество железа, витамина С, тиамина, пиридоксина, рибофлавина, пантотеновой и фолиевой кислот", – цитирует Агентство "Москва" специалиста-диетолога Антонину Стародубову.
Специалисты рекомендуют выбирать целые чистые плоды без проколов, трещин и пятен на кожуре.
"Пятна желтоватого, светло-коричневого или коричневого цвета на коре могут являться признаками гнили внутри плода", – рассказала специалист МосГИК Екатерина Чердакова.
Ранее Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи. В список вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, кедровые орешки и миндаль. В ведомстве посоветовали съедать порцию орехов (около 35 граммов) один-два раза в неделю. При этом лучше не сочетать орехи с зерновыми продуктами, например, выпечка с ореховой начинкой или мюсли. Такое сочетание нарушает аминокислотный дисбаланс в организме. Идеальным сочетанием станет употребление орехов с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами.
Испанские диетологи опровергли утверждение о том, что есть можно все, но в меру. Они назвали продукты, которые рекомендуют исключить из рациона. Рафинированную муку советуют заменить цельнозерновой. Употребление первой чревато резкими повышениями и падениями уровня глюкозы в крови. Специалисты высказались и против колбасных изделий. По их словам, эти продукты наполовину состоят из добавок, крахмала и других веществ. Обезжиренные молочные продукты тоже сочли вредными.
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