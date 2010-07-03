Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи. В этот список вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, кедровые орешки и миндаль. Об этом говорится на сайте ведомства.
Специалисты советуют съедать порцию орехов (около 35 граммов) один-два раза в неделю. При этом не рекомендуется сочетать орехи с зерновыми продуктами, например, выпечка с ореховой начинкой или мюсли. Такое сочетание нарушает аминокислотный дисбаланс в организме, поэтому идеальным сочетанием станет употребление орехов с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами, говорят в ведомстве.
В орехах содержится огромное количество витаминов, в том числе магний, кальций, Омега-3, жирные кислоты. Однако несмотря на их полезность они являются достаточно высококалорийным продуктом.
В ведомстве отмечают, что при регулярном добавлении орехов в рацион питания у людей в разы снижается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также уменьшается концентрация холестерина в крови. Также их советуют употреблять людям с сахарным диабетом.
Например, кешью активизирует обмен белка и жировых кислот, понижает холестерин и укрепляет иммунитет, а лесной орех предотвращает онкологические заболевания и полезен после физических нагрузок. Грецкие орехи снижают уровень холестерина в крови и укрепляют кровеносные сосуды, а арахис богат аминокислотами, которые помогают в борьбе со старением организма.
Кедровые орешки приносят больше пользу женскому организму. Их употребление увеличивает объем молока в организме матери и борется с дерматологическими проблемами. Миндаль гармонизует углеводный обмен, способствует похудению и улучшает работу пищеварительной системы.
Ранее сообщалось, что употребление орехов дважды в неделю помогает укрепить здоровье сердца. Специалисты утверждают, что миндаль, грецкий орех и фундук способствуют снижению риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 17%.
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