Назван новый способ укрепить сердце

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Фото: Москва 24/Ярослав Кириллов
Употребление орехов дважды в неделю помогает укрепить здоровье сердца. К такому выводу пришли специалисты из Исфаханского кардиологического исследовательского института в Иране, сообщает "Вечерняя Москва".
Специалисты утверждают, что миндаль, грецкий орех и фундук способствуют снижению риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 17%.
Такие выводы были сделаны на основе исследования пищевых привычек более 5 тысяч человек в возрасте от 35 лет. Специалисты учитывали пол, вредные привычки и физическую активность участников исследования.
Ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов сообщил, что мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это связано с тем, что у женщин в детородном возрасте гормональный фон, в частности женские половые гормоны (эстрогены), служит фактором, препятствующим повреждению стенки артерий.
Кроме того, мужчины больше подвержены стрессам, нездоровому образу жизни и разным излишествам, к которым относятся неправильное питание и вредные привычки, особенно курение.
По данным Минздрава РФ, количество операций на сердце в России ежегодно увеличивается. Если в 2014 году их было сделано 283 тысячи, то в 2018 году их число увеличилось до 390,5 тысячи.
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