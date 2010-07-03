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12:27

Диетолог рассказала, сколько орехов нужно съедать в день

общество

12:27

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Здоровым людям рекомендуется потреблять не более 30 граммов орехов в день, рассказала главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Она объяснила, что это высококалорийная пища. Из-за жиров калорийность в среднем составляет 650 килокалорий на 100 граммов веса.

"Ежедневная рекомендованная порция орехов в рационе здорового взрослого человека составляет примерно 20–30 граммов. Желающим похудеть не стоит превышать эту норму", – цитирует специалиста Агентство "Москва".

При этом она добавила, что в орехах есть множество ценных питательных веществ: клетчатки, биофлавоноидов, белков растительного происхождения, растительных масел, витаминов группы В, А, Е, орехи также богаты на кальций, калий, магний, фосфор, желез, йод и селен.

"На основании научных исследований доказано, что употребление орехов в ежедневном рационе питания способствует профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний", – отметила Стародубова.

В то же время диетолог обратила внимание, что при обжарке калорийность орехов повышается, а содержание полезных веществ в них снижается.

Ранее главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян напомнил главные законы правильного питания. Прежде всего необходимо тратить все съеденные калории.

Кроме того, организм должен получать достаточное количество витаминов и минералов. Если человек не употребляет нужное количество витаминов с пищей, нужно принимать витаминно-минеральные комплексы.

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общество

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