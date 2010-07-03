Диетолог рассказала, сколько орехов нужно съедать в день

12:27
12:27
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Здоровым людям рекомендуется потреблять не более 30 граммов орехов в день, рассказала главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Она объяснила, что это высококалорийная пища. Из-за жиров калорийность в среднем составляет 650 килокалорий на 100 граммов веса.
"Ежедневная рекомендованная порция орехов в рационе здорового взрослого человека составляет примерно 20–30 граммов. Желающим похудеть не стоит превышать эту норму", – цитирует специалиста Агентство "Москва".
При этом она добавила, что в орехах есть множество ценных питательных веществ: клетчатки, биофлавоноидов, белков растительного происхождения, растительных масел, витаминов группы В, А, Е, орехи также богаты на кальций, калий, магний, фосфор, желез, йод и селен.
"На основании научных исследований доказано, что употребление орехов в ежедневном рационе питания способствует профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний", – отметила Стародубова.
В то же время диетолог обратила внимание, что при обжарке калорийность орехов повышается, а содержание полезных веществ в них снижается.
Ранее главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян напомнил главные законы правильного питания. Прежде всего необходимо тратить все съеденные калории.
Кроме того, организм должен получать достаточное количество витаминов и минералов. Если человек не употребляет нужное количество витаминов с пищей, нужно принимать витаминно-минеральные комплексы.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: