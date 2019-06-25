Когда ЗОЖ – ложь: развенчиваем самые популярные мифы о похудении и фитнесе

Не есть после шести, качать пресс без остановки и другие мифы о похудении и фитнесе. Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказывает о самых популярных заблуждениях на тему ЗОЖ.

Мы живем в мире стереотипов. Многие из которых настолько укоренились в головах людей, что когда их развенчиваешь, человек искренне удивляется и даже пытается оспорить это "разоблачение". Мы поговорим о тех случаях, когда заблуждения касаются здоровья и тренировок. Сегодня я развею самые популярные стереотипы, в которые до сих пор верят тысячи людей – и среди тех, кто регулярно занимается фитнесом, и тех, кто от фитнеса далек.

1. В день нужно ходить десять тысяч шагов. Пожалуй, самый распространенный стереотип. Причем такую рекомендацию вам может дать и тренер в фитнес-клубе, и врач, и коллега по работе. Но возникает, пожалуй, главный вопрос, почему именно десять тысяч шагов и откуда эта цифра взялась? Я задался этим вопросом и выяснил, что это не некая физиологическая "норма", а простой маркетинговых ход японской фирмы, которая продавала шагомеры в шестидесятые годы под названием manpo-kei, что в переводе означает "счетчик на 10 000 шагов". Так и повелось. И я не говорю, что теперь нужно срочно уменьшить эту "норму" или ее увеличить, просто нужно понимать одну вещь.

В то время как пожилому человеку, человеку с лишним весом или травмой такой объем работы будет сродни марафонскому забегу.

Я, например, студентом работал курьером и в день проходил гораздо больше этой цифры, плюс ходил на тренировки, учился – двигался постоянно и при этом не чувствовал усталости именно потому, что я много хожу. Вообще ходьба – это повседневная, а не специализированная нагрузка. Другими словами, если перед вами стоят серьезные цели и задачи, например, похудеть, одной ходьбой вы себе не поможете, даже если будете ходить двадцать тысяч шагов в день. В любом случае вам понадобятся "специализированные" нагрузки, решающие конкретные цели и задачи (кардиотренировки). Но ходить много все равно полезно и нужно, правда, желательно это делать на свежем воздухе и просто подольше.

2. Жир можно сжечь локально. Исходя из первого пункта, я сразу же развенчаю, пожалуй, самый распространённый стереотип о тренировках в фитнесе – что локального сжигания жира не бывает. Наверняка вы неоднократно видели людей в фитнес-клубах, которые истошно качают пресс, выполняют два, три, иногда даже шесть упражнений на эту мышечную группу, но вот только "живот" как не уходил, так и не уходит. Также девушки часто по такому же принципу "атакуют" свои бедра, выполняя десятки повторов на тренажерах для ягодиц, в мечтах убрать так называемое галифе. Но почему-то желаемого результата не видно. Знакомая ситуация? Возможно, вы и сами так часто делали. Но где результат?

На самом деле жир локально не горит.

То есть нагрузок, при которых создаются условия в организме, когда подкожный жир используется как источник энергии для работающих мышц.

Помните, похудение – это комплексное воздействие на организм!

3. Не есть после шести. Пожалуй, самый распространенный стереотип у тех, кто хотя бы раз пытался похудеть. Откуда взялся именно этот временной промежуток, с шести вечера и до сна, я так и не выяснил, но категорически заявляю, что не есть после шести можно и даже нужно, если вы ложитесь спать не позднее восьми вечера. А вот если вы ложитесь существенно позже и по сути голодаете до сна и непосредственно во сне, который может длиться и шесть, и восемь, и большее количество часов, то получается, что организм все время пребывает в состоянии сильного "голодного" стресса. В результате, когда он получает питательные вещества, то происходит обратный эффект – идет прибавление подкожного жира как вид защитной реакции от длительного вечернего и ночного голоданий.

Именно поэтому все диетологии не только запрещают голодать, но и дают рекомендации есть чаще, но маленькими порциями, а вечером отдавать предпочтение белковым продуктам, минимизируя прием большого количества углеводов и жиров. Запомните, последний прием пищи должен быть примерно за два часа до сна.