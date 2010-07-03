Ученые рассказали, к чему приводит периодическое голодание

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Австрийские ученые выяснили, что периодическое голодание в течение 36 часов не только способствует потере веса, но и снижает уровень холестерина в крови и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

В эксперименте, пишет The Times, участвовали около 60 человек с нормальными показателями индекса массы тела (ИМТ). Сотрудники Университета Граца разделили добровольцев на две группы. Первая группа питалась в привычном режиме. Вторая должна была периодически голодать по 36 часов, а затем есть все, что угодно, на протяжении 12 часов.

По словам ученых, участники из второй группы сбросили по несколько килограммов, хотя и до начала эксперимента никто из них не страдал ожирением. Медики также констатировали, что темпы старения организма голодавших добровольцев замедлились.

Как выяснилось, спустя месяц периодического голодания день через день 30 волонтеров похудели в среднем на 3,5 килограмма и практически не имели жировых отложений на животе. Каких-либо побочных эффектов выявлено не было за все шесть месяцев, пока длился эксперимент, подчеркнули ученые.

Кроме того, "подобная практика привела к улучшению работы сердечно-сосудистой системы", сообщил профессор Харальд Суридж. "Произошло снижение артериального давления и маркеров воспаления – показателей, связанных с долголетием", – заявил он. По словам Суриджа, ученые "наблюдали за состоянием костей, иммунной системы и количеством эритроцитов в крови" и не обнаружили "признаков каких-либо побочных явлений".

В то же время ученые посоветовали желающим похудеть с осторожностью прибегать к такому виду голодания и предварительно проконсультироваться с врачами.

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