Диетолог назвал два закона правильного питания

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Проблему лишнего веса можно решить, соблюдая разнообразие рациона и баланс между потребленными и потраченными калориями, сообщил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян.

"Нужно знать законы науки о питании, нужно их соблюдать и стремиться к этому. Первый – закон соответствия энергетической ценности рациона и затрат организма", – рассказал Тутельян ТАСС. Он уточнил, что нужно тратить все съеденные калории.

"Если больше, это избыточная масса тела, а потом – ожирение. Поэтому у нас сейчас 50% населения имеет избыточную массу тела", – сказал диетолог.

Согласно второму закону, организм должен получать достаточное количество витаминов и минералов.

"Мы должны получить из пищи, из рациона, порядка 170 химических соединений", – пояснил Тутельян.

Он пояснил, что, если человек не употребляет нужное количество витаминов с пищей, нужно принимать витаминно-минеральные комплексы.

По словам специалиста, чтобы восполнить дефицит витаминов группы B, витамина D, жирных полиненасыщенных кислот, а также пищевых волокон, нужно есть хлеб из муки грубого помола, жирную рыбу, а также обогащенные продукты.

Кроме того, правильную культуру питания нужно формировать с детства. Дети должны понимать, что конфета – это не повседневная еда, а праздник.

Согласно данным Росстата, по итогам прошлого года один россиянин в среднем потреблял 2651,5 калории в сутки, из которых 335,4 грамма – углеводы, 108,6 грамма – жиры и 80 граммов – белки. Больше всего калорий в день потребляли жители Дагестана – 3988,3 ккал.

Ранее в Росстате сообщили, что за почти 40 лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, в то время как фрукты и ягоды – вдвое чаще. Так, в 1980 году в стране потребляли 117 килограммов картофеля на человека в год, в 2018 году показатель упал до 59. Потребление фруктов и ягод тогда было на уровне 35 килограммов на человека в год, а в 2018-м – уже 74. По мнению специалистов, на изменения повлияла стремление к здоровому образу жизни и всесезонная доступность продуктов.