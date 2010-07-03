В России увеличилось число больных гастритом

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние пять лет число россиян с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки) увеличилось на 7%, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
Если в 2013 году от таких заболеваний страдали 3,8 миллиона человек, то в 2018 году – 4,1 миллиона.
Согласно данным за прошлый год, наибольший уровень заболеваемости гастритом и дуоденитом зафиксирован в Алтайском крае – 7510,5 случаев на 100 тысяч населения. На втором месте Чувашия (4735 случаев). За ними следуют Карелия (4609,9), Ненецкий автономный округ (4577,4) и Санкт-Петербург (4066,8).
Наименьший уровень заболеваемости гастритом и дуоденитом наблюдается в Еврейской автономной области (1180,1), в Северной Осетии (1513,6), Кабардино-Балкарии (1524,8), Кировской области (1527,2) и Крыму (1710,4).
В начале года сообщалось, что рост смертности от болезней органов пищеварения отмечен в России. К такому выводу пришли сотрудники министерства здравоохранения РФ, изучив показатели с 2012 по 2017 годы. К болезням органов пищеварения относят широкий спектр патологий, включая гастрит, язву, панкреатит, холецистит, колит и абсцесс печени.
В ведомстве уточнили, что в 2017 году уровень смертности от болезней органов пищеварения составил 63,3 на 100 тысяч населения, что на 28,1% выше показателей 2012 года. Тогда от подобных недугов умерли 49,4 на 100 тысяч населения.
Отмечается, что всего в 2017 году болезни желудка погубили 92 989 человек против 70 793 человек в 2012-м. Впрочем, в сравнении с 2016 годом показатель смертности снизился на 5,5%.
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