Россияне стали чаще умирать от болезней органов пищеварения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Рост смертности от болезней органов пищеварения отмечен в России. К такому выводу пришли сотрудники министерства здравоохранения РФ, изучив показатели с 2012 по 2017 годы, передает RT.

В ведомстве уточнили, что в 2017 году уровень смертности от болезней органов пищеварения составил 63,3 на 100 тысяч населения, что на 28,1% выше показателей 2012 года. Тогда от подобных недугов умерли 49,4 на 100 тысяч населения.

Отмечается, что всего в 2017 году болезни желудка погубили 92 989 человек против 70 793 человек в 2012-м. Впрочем, в сравнении с 2016 годом показатель смертности снизился на 5,5%.

К болезням органов пищеварения относят широкий спектр патологий, включая гастрит, язву, панкреатит, холецистит, колит и абсцесс печени.

На минувшей неделе российский Минздрав назвал регионы-лидеры по количеству болезней органов пищеварения. Первое место в рейтинге заняла Сахалинская область с результатом 25 194,5 случая на 100 тысяч человек.