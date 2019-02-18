Россияне стали чаще умирать от болезней органов пищеварения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Рост смертности от болезней органов пищеварения отмечен в России. К такому выводу пришли сотрудники министерства здравоохранения РФ, изучив показатели с 2012 по 2017 годы, передает RT.
В ведомстве уточнили, что в 2017 году уровень смертности от болезней органов пищеварения составил 63,3 на 100 тысяч населения, что на 28,1% выше показателей 2012 года. Тогда от подобных недугов умерли 49,4 на 100 тысяч населения.
Отмечается, что всего в 2017 году болезни желудка погубили 92 989 человек против 70 793 человек в 2012-м. Впрочем, в сравнении с 2016 годом показатель смертности снизился на 5,5%.
К болезням органов пищеварения относят широкий спектр патологий, включая гастрит, язву, панкреатит, холецистит, колит и абсцесс печени.
На минувшей неделе российский Минздрав назвал регионы-лидеры по количеству болезней органов пищеварения. Первое место в рейтинге заняла Сахалинская область с результатом 25 194,5 случая на 100 тысяч человек.
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