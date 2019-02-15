Названы регионы-лидеры по числу болезней органов пищеварения

Самый высокий показатель по числу болезней органов пищеварения в 2017 году отмечен в Сахалинской области – 25 194,5 случая на 100 тысяч человек, рассказали RT в Минздраве.
Также в топ-5 вошли Алтайский край (21 826,4 случая), Омская (20 833,1) и Амурская (19 323) области, а также Республика Карелия (18 847,1). Наиболее низкие показатели зарегистрированы в республиках Калмыкия (7359 случаев), Северная Осетия (7298,3), Тыва (6783,2), Ивановской (6680) и Магаданской (6626,4) областях.
Самыми распространенными заболеваниями органов пищеварения в 2012, 2016 и 2017 годах стали гастрит и дуоденит, болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы. Также преобладали язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни печени.
Специалисты отмечают, что в таких регионах, как Алтайский край и Омская область, люди чаще страдают от болезней желудка из-за особенностей питания. Это связано с тем, что в бассейнах рек Иртыш и Обь высокое содержание паразитов в рыбе, которая является основой рациона населения.
"Кроме того, там популярны алтайская, башкирская, казахская кухни – в них преобладают жирные блюда", – рассказал член Американской гастроэнтерологической ассоциации гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.
По его словам, в этих регионах проводится больше всего операций по удалению желчного пузыря.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что в РФ около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано со спиртным. Этот показатель снижается из-за изменения рынка алкогольных напитков.
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