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10:39

Названы регионы-лидеры по числу болезней органов пищеварения

общество медицина

10:39

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Фото: depositphotos/belchonock

Самый высокий показатель по числу болезней органов пищеварения в 2017 году отмечен в Сахалинской области – 25 194,5 случая на 100 тысяч человек, рассказали RT в Минздраве.

Также в топ-5 вошли Алтайский край (21 826,4 случая), Омская (20 833,1) и Амурская (19 323) области, а также Республика Карелия (18 847,1). Наиболее низкие показатели зарегистрированы в республиках Калмыкия (7359 случаев), Северная Осетия (7298,3), Тыва (6783,2), Ивановской (6680) и Магаданской (6626,4) областях.

Самыми распространенными заболеваниями органов пищеварения в 2012, 2016 и 2017 годах стали гастрит и дуоденит, болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы. Также преобладали язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни печени.

Специалисты отмечают, что в таких регионах, как Алтайский край и Омская область, люди чаще страдают от болезней желудка из-за особенностей питания. Это связано с тем, что в бассейнах рек Иртыш и Обь высокое содержание паразитов в рыбе, которая является основой рациона населения.

"Кроме того, там популярны алтайская, башкирская, казахская кухни – в них преобладают жирные блюда", – рассказал член Американской гастроэнтерологической ассоциации гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.

По его словам, в этих регионах проводится больше всего операций по удалению желчного пузыря.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что в РФ около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано со спиртным. Этот показатель снижается из-за изменения рынка алкогольных напитков.

общество медицина

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