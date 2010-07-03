Диетолог объяснила изменения в рационе питания россиян

16:36
16:36
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Фото: depositphotos/06photo
В Росстате узнали, как изменился рацион россиян за последние 40 лет. Люди стали чаще есть фрукты, ягоды, рыбу и рыбопродукты, а сахар и кондитерские изделия – реже.
По мнению специалистов, на изменения повлияло стремление к здоровому образу жизни и всесезонная доступность продуктов. Так же считает и диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, передает ИА "НСН".
"Это обусловлено тем, что больше СМИ стали говорить о здоровье, о важности его сохранения. Информационные блоки мотивируют людей задумываться о своем будущем. Это не может не радовать", – признала эксперт.
Отдельно она выделила и молодежь, которая тоже стремится к здоровому образу жизни.
"При стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровое общество определяется здоровьем его молодых членов", – подчеркнула Королева.
По данным Росстата, в 1980 году в стране потребляли 117 килограммов картофеля на человека в год, в 2018 году – 59. Потребление фруктов и ягод было на уровне 35 килограммов на человека в год, а в 2018-м – уже 74.
Мяса в 1980-м году в среднем приходилось по 70 килограммов в год на человека, в 2018-м выросло до 89. Хлеба, круп и макарон, а также молочных продуктов и яиц тоже стали есть меньше.
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