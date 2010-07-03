Роспотребнадзор дал советы по правильному питанию

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Роспотребнадзор рекомендовал ежедневно употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей. Советы по здоровому питанию опубликовала пресс-служба ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что "сегодня люди потребляют избыточное количество продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и соли". При этом, подчеркнули в ведомстве, россияне едят "очень мало фруктов, овощей и других видов клетчатки, таких как цельные злаки".

Одним из принципов здорового питания, по словам экспертов, является ежедневное употребление как минимум 400 граммов фруктов и овощей, не считая картофеля. Россиянам также посоветовали заменять насыщенные жиры ненасыщенными и полностью исключить из рациона трансжиры промышленного производства. Еще одна рекомендация ведомства – "отказ от алкоголя или значительное снижение его количества".

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, потребление энергии (калорий) должно быть сбалансировано с ее расходом. Кроме того, лучше, чтобы жиры давали не более 30% от всей потребляемой энергии. Это три столовые ложки растительного масла или два авокадо, уточнили специалисты.

По словам сотрудников Роспотребнадзора, сахара должны составлять менее 10% от общей потребляемой энергии, а выбирая соль, нужно отдавать предпочтение йодированной. Дневная норма соли – менее пяти граммов, сказано в рекомендациях ведомства.

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