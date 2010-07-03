Роспотребнадзор дал советы по правильному питанию

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Роспотребнадзор рекомендовал ежедневно употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей. Советы по здоровому питанию опубликовала пресс-служба ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что "сегодня люди потребляют избыточное количество продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и соли". При этом, подчеркнули в ведомстве, россияне едят "очень мало фруктов, овощей и других видов клетчатки, таких как цельные злаки".
Одним из принципов здорового питания, по словам экспертов, является ежедневное употребление как минимум 400 граммов фруктов и овощей, не считая картофеля. Россиянам также посоветовали заменять насыщенные жиры ненасыщенными и полностью исключить из рациона трансжиры промышленного производства. Еще одна рекомендация ведомства – "отказ от алкоголя или значительное снижение его количества".
Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, потребление энергии (калорий) должно быть сбалансировано с ее расходом. Кроме того, лучше, чтобы жиры давали не более 30% от всей потребляемой энергии. Это три столовые ложки растительного масла или два авокадо, уточнили специалисты.
По словам сотрудников Роспотребнадзора, сахара должны составлять менее 10% от общей потребляемой энергии, а выбирая соль, нужно отдавать предпочтение йодированной. Дневная норма соли – менее пяти граммов, сказано в рекомендациях ведомства.
Ранее ученые РАН назвали оптимальный для здоровья человека напиток. По данным специалистов, безалкогольный напиток на основе топинамбура обладает универсальными лечебными свойствами. Как пояснили специалисты, топинамбур является отличным компонентном для правильного рациона питания. Он содержит полезные углеводы, пектиновые вещества, витамины группы B, аскорбиновую кислоту, β-каротин, а также калий, магний, фосфор и другие минеральные элементы. Более того, белок топинамбура является полноценным и содержит незаменимые для здоровья человека аминокислоты, подчеркнули ученые.
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