Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов

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Роспотребнадзор дал советы покупателям, как правильно подойти к выбору грибов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве рассказали, что ежегодно порядка тысячи россиян обращаются за помощью к врачам при отравлении грибами, из них около 30 случаев заканчиваются летальным исходом.

По словам специалистов, труднее всего отравление переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме еще отсутствует необходимое количество ферментов для их переваривания, в связи с этим в ведомстве рекомендовали не добавлять в рацион питания детей до 14 лет грибы.

"Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки – хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта", – добавили специалисты.

Россиянам рекомендовали собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест. При их сборе не стоит срывать мало знакомые виды грибов, а если такое произошло, то немедленно выбросить. Для того, чтобы сохранить долготу свежести, следует собирать их в плетенные корзины. При сборе нужно срезать каждый гриб с целой ножкой.

Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. В ведомстве добавили, что покупные грибы не стоит покупать в местах в местах несанкционированной торговли. На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы.

При покупке в магазинах следует внимательно изучить упаковку товара, она не должна быть грязная, без этикетки, листов-вкладышей и информации о товаре.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова, заявила, что грибы обладают противоопухолевым эффектом и положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы.

В свою очередь, онколог Вадим Гутник опроверг пользу грибов при лечении рака. Он уточнил, что грибы в большем количестве содержат белки, которые хорошо усваиваются организмом, но об их противоопухолевых свойствах науке ничего не известно"

