Семья из четырех человек отравилась грибами в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Следственный комитет проверяет информацию об отравлении семьи грибами в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

По предварительной информации, в деревне Углешны семья из четырех человек съела собранные ранее грибы. Спустя время 65-летняя женщина и ее трехлетний внук почувствовали недомогание, их госпитализировали в больницу. Остальные члены семьи также вскоре обратились за помощью врачей.

В настоящий момент мальчик находится в реанимационном отделении столичной больницы. По факту происшествия организована доследственная проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге более 30 человек отравились шаурмой, 28 из них госпитализированы. Среди заболевших оказались 15 студентов политехнического института, регулярно посещающие общепит.

Все пострадавшие покупали шаурму в кафе на проспекте Непокоренных. Оно открылось месяц назад. Выяснилось, что у сотрудников кафе не было санитарных книжек. Заведение закрыли до выяснения обстоятельств.

