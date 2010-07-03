Семья из четырех человек отравилась грибами в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Следственный комитет проверяет информацию об отравлении семьи грибами в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.
По предварительной информации, в деревне Углешны семья из четырех человек съела собранные ранее грибы. Спустя время 65-летняя женщина и ее трехлетний внук почувствовали недомогание, их госпитализировали в больницу. Остальные члены семьи также вскоре обратились за помощью врачей.
В настоящий момент мальчик находится в реанимационном отделении столичной больницы. По факту происшествия организована доследственная проверка.
Ранее в Санкт-Петербурге более 30 человек отравились шаурмой, 28 из них госпитализированы. Среди заболевших оказались 15 студентов политехнического института, регулярно посещающие общепит.
Все пострадавшие покупали шаурму в кафе на проспекте Непокоренных. Оно открылось месяц назад. Выяснилось, что у сотрудников кафе не было санитарных книжек. Заведение закрыли до выяснения обстоятельств.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.