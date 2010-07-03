Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

08:45
08:45
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Фото: ТАСС/ZUMA/SIPA
Ученые из ФНЦ пищевых систем имени Горбатова Российской академии наук назвали оптимальный для здоровья человека напиток. По данным специалистов, безалкогольный напиток на основе топинамбура обладает универсальными лечебными свойствами, передает RT.
Топинамбур известен также как дикий подсолнух, солнечный корень и земляная груша. По данным ученых, его зачастую используют при производстве лекарств, которые необходимы для человеческого организма при сахарном диабете, ожирении или заболевании почек и желудочно-кишечного тракта.
Ученые также считают, что данное растение является отличным компонентном при соблюдении правильного рациона питания. Оно содержит полезные углеводы, пектиновые вещества, витамины группы B, аскорбиновую кислоту, β-каротин, а также калий, магний, фосфор и другие минеральные элементы. Белок топинамбура является полноценным и содержит незаменимые для здоровья человека аминокислоты.
Авторы отмечают, что при создании напитка на основе топинамбура можно включать морковные, тыквенные, яблочные соки, а также соки из персика, маракуйи и ананаса. При этом содержания пюре из топинамбура в составе должно быть 15–20%.
Ранее ученые пришли к выводу, что натуральный йогурт нормализует артериальное давление. Продукт содержит калий, вымывающий из организма лишнюю соль. Также в нем содержится белок, который необходим организму.
А исследователи из Университета Макмастера (Канада) сообщили, что ежедневное употребление молочных продуктов положительно влияет на работу сердца и снижает риск ранней смерти. Специалисты утверждают, что одна порция молочных продуктов приравнивается к 244 граммам молока или натурального йогурта, а также 15 граммам сыра и чайной ложке несоленого сливочного масла.
Еще один полезный напиток, по мнению ученых, – чай, который необходим для здоровья глаз. Употребление продуктов, содержащих около 500 миллиграммов флавоноидов, защищает от возникновения и развития ишемической болезни сердца, инсульта и заболевания периферических артерий. Такой эффект достигается за счет противовоспалительных свойств элемента. Необходимое количество флавоноида содержится, например, в чашке чая.
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