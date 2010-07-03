Медики рассказали о правильном дневном рационе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Дневной рацион москвичей должен на 50% состоять из овощей, фруктов и ягод. Об этом заявила главный внештатный специалист столичного Депздрава Антонина Стародубова, выступая на III Форуме социальных инноваций регионов на ВДНХ. По ее словам, из-за интенсивного ритма жизни в мегаполисе горожанам важно со всей ответственностью относиться к своему питанию.

"Чтобы легче контролировать количество съедаемой пищи, можно воспользоваться правилом тарелки здорового питания", – цитирует эксперта "Агентство "Москва". Согласно этому правилу, в ежедневном рационе "30% должны занимать овощи или блюда из овощей, 20% – фрукты и ягоды, еще 25% должно приходиться на цельнозерновые и бобовые".

Врач также посоветовала "выделить 25% тарелки на источники полноценного белка – мясо, рыбу, яйца и молочные продукты пониженной жирности". Как уточнила Стародубова, размер порции зависит от возраста и физической активности человека.

Главный диетолог Депздрава также рекомендовала соблюдать равновесие между энергией, которая поступает в организм с пищей, и расходуемой энергией. Избыток калорий ведет к развитию ожирения и связанных с ним заболеваний, предупредила эксперт.

"Отсутствие адекватной физической нагрузки в сочетании с высоким нервным напряжением еще больше усугубляет негативное влияние на здоровье", – добавила Стародубова. По ее словам, танцы или пробежка помогут жителям мегаполиса не только сжечь калории, но и поднять настроение.

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