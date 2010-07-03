Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:35

Диетолог рассказал, сколько можно есть клубники в день

общество еда

09:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендует не злоупотреблять свежей клубникой из-за риска возникновения аллергии, передает Агентство "Москва".

Она отметила, что при отсутствии противопоказаний можно съедать около 250–300 граммов в день. Употребление же этой ягоды в чрезмерных количествах грозит появлением как аллергии, так и псевдоаллергических реакций.

В то же время врач напомнила, что клубника богата витамином С, содержит фолиевую кислоту (витамин В9), калий, магний и цинк. Кроме того, эта ягода обладает низкой калорийностью – на 100 граммов приходится всего 40 калорий.

Клубнику можно покупать не раньше середины июня. При покупке клубники эксперты советуют обращать внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть сухими. Наличие влажности на поверхности ягод говорит о порче товара, либо о неправильной температуре хранения. Если клубника стояла в холодильнике, а потом ее выставили на продажу, то она быстро испортится.

В столице работают 80 площадок, где можно купить ягоды. Всего их откроется около 150. Клубнику привозят из южных республик России, а также из Турции и Армении.

В середине июля созревают малина, смородина, черника, крыжовник, в начале августа – ежевика, а в конце лета – облепиха. Во всех этих ягодах содержатся полезные витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна и органические кислоты.

Читайте также

общество еда

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика