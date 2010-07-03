Диетолог рассказал, сколько можно есть клубники в день

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендует не злоупотреблять свежей клубникой из-за риска возникновения аллергии, передает Агентство "Москва".

Она отметила, что при отсутствии противопоказаний можно съедать около 250–300 граммов в день. Употребление же этой ягоды в чрезмерных количествах грозит появлением как аллергии, так и псевдоаллергических реакций.

В то же время врач напомнила, что клубника богата витамином С, содержит фолиевую кислоту (витамин В9), калий, магний и цинк. Кроме того, эта ягода обладает низкой калорийностью – на 100 граммов приходится всего 40 калорий.

Клубнику можно покупать не раньше середины июня. При покупке клубники эксперты советуют обращать внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть сухими. Наличие влажности на поверхности ягод говорит о порче товара, либо о неправильной температуре хранения. Если клубника стояла в холодильнике, а потом ее выставили на продажу, то она быстро испортится.

В столице работают 80 площадок, где можно купить ягоды. Всего их откроется около 150. Клубнику привозят из южных республик России, а также из Турции и Армении.

В середине июля созревают малина, смородина, черника, крыжовник, в начале августа – ежевика, а в конце лета – облепиха. Во всех этих ягодах содержатся полезные витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна и органические кислоты.