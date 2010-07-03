Названа среднесуточная калорийность рациона россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Согласно данным Росстата, по итогам 2018 года один россиянин в среднем потреблял 2651,5 калории в сутки, из которых 335,4 грамма – углеводы, 108,6 грамма – жиры и 80 граммов – белки, передает RT.

Что касается статистики по конкретным регионам, то больше всего калорий в день потребляли жители Дагестана – 3988,3 ккал. Далее в рейтинге идут Кабардино-Балкария (3619,3), Ингушетия (3406,4), Тюменская область (3200,7 ккал) и Башкортостан (3169,8). Меньше всего калорий потребляли в Рязанской области (2180,1).

Также отмечается, что в городе 34,3% суточного рациона жителя России составляет хлебная продукция, еще 17,9% приходится на мясо. Сахар и кондитерские изделия у горожан составляют чуть более 12% среднесуточного рациона. Самые низкие показатели – у рыбы: всего 1,7% от среднего суточного рациона.

Ранее в Росстате сообщили, что за почти 40 лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, в то время как фрукты и ягоды – вдвое чаще. Так, в 1980 году в стране потребляли 117 килограммов картофеля на человека в год, в 2018 году показатель упал до 59. Потребление фруктов и ягод тогда было на уровне 35 килограммов на человека в год, а в 2018-м – уже 74. По мнению специалистов, на изменения повлияло стремление к здоровому образу жизни и всесезонная доступность продуктов.