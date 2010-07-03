Диетологи посоветовали исключить из рациона некоторые продукты

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Испанские диетологи опровергли утверждение о том, что есть можно все, но в меру. Они назвали продукты, которые рекомендуют исключить из рациона, сообщает La Vanguardia.
Рафинированную муку советуют заменить цельнозерновой. Употребление первой чревато резкими повышениями и падениями уровня глюкозы в крови. Это может стать причиной диабета.
Специалисты высказались и против колбасных изделий. По их словам, эти продукты наполовину состоят из добавок, крахмала и других веществ.
Обезжиренные молочные продукты тоже сочли вредными. Согласно исследованиям ученого Гарвардского университета Дэвида Людвига, молоко и молочные продукты с низким содержанием жира, как правило, содержат сахар и гораздо менее питательны.
Кроме того, лучше не есть выпечку, снэки и полуфабрикаты, продукты с надписями "низкокалорийный", "зеро" и "без сахара" на этикетке. В стоп-лист включили алкоголь и переработанное мясо.
Ранее диетолог и кандидат медицинских наук Ольга Григорьян рассказала о пользе орехов. При этом она добавила, что из-за калорийности их стоит есть в небольшом количестве. Врачи считают оптимальным есть не более четырех-шести орехов два или три раза в неделю. По заключению Роспотребнадзора, самые полезные из них – это кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, кедровые орешки и миндаль.
А Роскачество проверило 17 образцов лапши быстрого приготовления. Эксперты выяснили, что ни один из брендов не соответствует Российскому знаку качества. Исследователи нашли в лапше следы пестицидов, регуляторов роста растений и частицы микотоксинов. Помимо этого, в продукции очень много соли, а качество растительного масло низкое.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева обратила внимание, что всегда стоит ставить под сомнение продукты, которые быстро и легко готовятся. По ее мнению, они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
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