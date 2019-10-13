Что нужно есть, чтобы быстрее худеть

Все знают: если хотите похудеть, откажитесь от сдобной и сладкой пищи. Но обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский решил подробно объяснить почему. Плюс рассказал, какие углеводы есть все-таки можно и даже нужно.

Борьба с лишним весом – это серьезный, кропотливый труд для тех, кто вышел на тропу этой борьбы. И чем больше лишнего веса, тем сложнее идти к заданной цели (особенно когда хочешь достигнуть таковой как можно быстрее). Кто-то для решения поставленной задачи начинает часами тренироваться в клубе, кто-то радикально меняет режим питания (причем в пользу диет из интернета). А те, кто пограмотнее, идут к диетологу, который и составляет рацион, подробно все объясняя.

И если мы не говорим о каких-либо индивидуальных особенностях организма, аллергических реакциях или таких направлениях, как вегетарианство, то абсолютно любой диетолог или сертифицированный тренер, обладающий базовыми знаниями в нутрициологии, даст рекомендацию максимально сократить в своем рационе продукты с повышенным содержанием быстрых углеводов – сахаров.

Давайте сначала разберемся, что такое углеводы вообще, какие виды бывают, зачем они нужны и чем они опасны. Углеводы – это органическое соединение, основная задача которого – давать энергию для работы мозга (он употребляет до 70 процентов всех полученных с пищей углеводов), а также мышц и внутренних органов.

Углеводы бывают трех видов:

сложные углеводы, которые рекомендуют все диетологи, – их еще называют полисахаридами;

промежуточные углеводы, или дисахариды;

простые углеводы – сахара, или глюкоза (моносахариды).

В нашей пищеварительной системе всасываются в кишечнике и попадают в кровь только простые углеводы. Другие виды, прежде чем всосаться, должны расщепиться до сахаров. Как только сахар (глюкоза) попадает в кровь, поджелудочная железа выделяет гормон инсулин, который "закачивает" глюкозу в клетки, а они в свою очередь используют его для дальнейших биохимических реакций. Когда глюкозы в организме накоплено достаточно (а накопление происходит в виде гликогена в мышечных клетках и клетках печени), но вы продолжаете есть, то избыток глюкозы организм начинает накапливать в жировых клетках, провоцируя их рост.

Собственно, этим механизмом и объясняется ожирение, хотя здесь виноваты не только сахара, но и избыточно жирная пища, но об этом мы поговорим в другой раз.

Другими словами: когда человек употребляет блюда с повышенным содержанием быстрых углеводов, которые практически мгновенно попадают в кровь (а такое количество энергии организму просто не нужно), происходит закачивание излишков сахара под кожу. Ну а это приводит к уже упомянутым последствиям. У организма нет возможности выводить сахар с мочой (если в анализе мочи обнаружена глюкоза, это уже признак серьезного заболевания, сахарного диабета – то есть организму не хватает инсулина, чтобы бороться с повышенным приходом сахара с пищей).

Если резюмировать все вышесказанное: теперь понятно, почему диетологи рекомендуют сократить или полностью исключить из своего рациона сладкие продукты, а также богатые крахмалом.

К вредным продуктам также относят всю выпечку, картошку, белый рис, финики, арбуз, тыкву, пиво, а также напитки с содержанием сахара, в том числе свежевыжатые соки.

А теперь давайте введем новое понятие – гликемический индекс. Что это такое? Это скорость, с которой углеводы, попавшие в пищеварительную систему, попадают в кровь. И чем этот индекс ниже, тем полезнее углеводы, так как они дольше расщепляются, организм успевает их приспосабливать на правильные нужды, а вы дольше остаетесь сытыми. Пониженным гликемическим индексом обладают сложные полисахариды, и они представлены теми самыми продуктами, которые люди с лишним весом чаще всего игнорируют: гречневая каша, бурый рис, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, а также все виды овощей и многие другие продукты, которые можно посмотреть в специальной таблице гликемического индекса.

Но я еще упомянул и такой вид, как дисахариды. Это промежуточный вид углеводов, который имеет сладкий вкус, но при этом не является глюкозой. То есть для усвоения дисахаридов нужно больше времени, чем просто для глюкозы, а значит, продукты с дисахаридами не так опасны для людей, которые худеют. Как правило, это большинство фруктов, именно поэтому диетологии в качестве перекусов рекомендуют именно их, но точный список фруктов, содержащих дисахариды, я так же рекомендую посмотреть в таблице гликемического индекса.