Спорт против диабета: как ваши мышцы могут спасти вас от опасных болезней

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский объясняет, как в реальной жизни тренировки действительно могут помочь избежать диабета и не только.



Не так давно в СМИ спорили об очередном открытии: ученые доказали: чтобы избежать риска сахарного диабета, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и при этом иметь лишний вес, нужно в обязательном порядке заниматься в тренажерном зале (то есть прорабатывать так называемую скелетную мускулатуру или мышцы). Ученые пояснили, что основная задача мышц – удерживать тело в вертикальном положении, плюс от них зависит саморегуляция обмена веществ (в частности, чувствительность к инсулину). "Увеличение мышечной массы связано с повышенной чувствительностью к инсулину, в то время как инсулиновая нечувствительность может привести к диабету. Более того, мышцы потребляют много кислорода, который необходим для получения глюкозы из крови. Это способствует снижению риска развития диабета II типа, который нередко развивается при ожирении и приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям", – отмечают специалисты.

Теперь давайте разберемся, что все это значит.

Действительно, во время так называемых силовых тренировок, даже когда вы выполняете за подход 20 или 30 повторений, мышечная ткань как источник энергии использует только углеводы – их простую форму, глюкозу. Именно по этой причине те, кто когда-нибудь интенсивно занимался в тренажерном зале, всегда употребляют перед тренировкой продукты с высоким содержанием углеводов.

И каждый, кто приходил на занятия плохо поев или вообще натощак, знает, что тренировка просто будет сорвана – энергию черпать будет не из чего (а подкожный жир во время силовых тренировок мышцы не используют вообще). И если вернуться к выводу ученых, то действительно получается, что чем больше у вас мышечной массы, которую вы регулярно тренируете, тем эффективнее организм использует полученные с пищей углеводы. А значит, даже если у вас есть избыток массы тела, риск получить диабет или проблемы со стороны сердечно-сосудистой-системы действительно ниже.



Но является ли это панацеей и можно ли себе позволять лишнего в еде, если вы регулярно качаетесь?

Да, можно, если эстетическая составляющая для вас не является основой ваших тренировок, и в зал (на кардио- и другие виды направлений) вы ходите в том числе для того, чтобы позволить себе лишнее. Сейчас вообще есть новый тренд: мол, съем большой кусок торта, а потом "отработаю" его на тренировке. Но не стоит заблуждаться, что именно силовые тренировки при наличии бесконтрольного питания вас защитят от возможных серьезных патологий. Ведь (как и во всех аспектах жизни) здесь нужно знать меру. Даже если ваши мышцы развиты достаточно хорошо, и на обеспечение их энергией для тренировок необходимо большое количество углеводов, это не значит, что превышение необходимого количества не будет настолько же опасным для здоровья, как и у людей, которые не тренируются вообще.

Задача гормона инсулина – "закачать" углеводы, глюкозу в мышечные клетки и в клетки печени, так как они являются "депо" для глюкозы и запасаются в виде гликогена. Как только мышцы и печень "наполнены" гликогеном полностью, остатки глюкозы неизбежно попадают под кожу в виде жировых отложений. К слову, сахар с мочой у нас не выходит вообще (если сахар там появляется, это уже симптом диабета; именно поэтому люди с избытком массы тела обязательно сдают мочу и кровь на сахар).



Общий вывод из всего сказанного такой: благодаря силовым тренировкам вы существенно снижаете риск развития сахарного диабета. Но при нерациональном питании они никогда не защитят вас от ожирения, а значит – от других форм патологий (таких как гипертония, ишемия, а также повышение риска инфарктов и инсультов).

А если вы увлекаетесь работой с большими весами, то учтите, что такой вид нагрузок также опасен для сердечно-сосудистой системы, ибо повышает артериальное давление, провоцируя развитие гипертонии: известно, что профессиональные бодибилдеры и представители силовых видов спорта, например, пауэрлифтинга (силовое троеборье), страдают от повышенного артериального давления именно из-за работы с большими весами.