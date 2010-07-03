Диетолог напомнила о пользе орехов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Диетолог и кандидат медицинских наук Ольга Григорьян рассказала о пользе орехов. При этом она подчеркнула, что калорийность орехов довольно высока, поэтому не стоит употреблять их в большом количестве.

По ее словам, жирные кислоты, которые содержатся в орехах, полезны лишь в определенном соотношении. "Эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота – то, что сейчас выделено в виде омеги-3 и дополнительно как препарат применяется. Врачи рекомендуют его многим с целью профилактики атеросклероза и его осложнений", – объяснила специалист в интервью RT.

Врачи рекомендуют есть не более четырех-шести орехов два или три раза в неделю. Каждый день употреблять орехи не стоит, поскольку это грозит негативными последствиями. У многих людей встречается аллергическая реакция на орехи, особенно у тех, кто страдает аллергией на цветение.

Ранее Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи. В список вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, кедровые орешки и миндаль. В ведомстве посоветовали съедать порцию орехов (около 35 граммов) один-два раза в неделю. При этом лучше не сочетать орехи с зерновыми продуктами, например, выпечка с ореховой начинкой или мюсли. Такое сочетание нарушает аминокислотный дисбаланс в организме. Идеальным сочетанием станет употребление орехов с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами.

