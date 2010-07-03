Диетолог рассказала о вреде продуктов быстрого приготовления

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Роскачество проверило 17 образцов лапши быстрого приготовления. Выяснилось, что ни один из брендов не соответствует Российскому знаку качества.
Исследователи нашли в лапше следы пестицидов, регуляторов роста растений и частицы микотоксинов. Также в продуктах было обнаружено чрезмерное количество соли и растительное масло низкого качества.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева подчеркнула, что в лапше быстрого приготовления почти отсутствуют питательные вещества. Она отметила, что всегда стоит ставить под сомнение продукты, которые быстро и легко готовятся, так как они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
"В продукте не будет минерально-витаминных комплексов, разрушены белковые компоненты, останутся лишь простые углеводы, которые будут повышать гликемический индекс, повышать уровень сахара в крови. Они содержат те добавки, которые обеспечивают вкус продукта, поддерживают консистенцию, позволяют сохранять продукт на протяжении длительного времени. Запускается целый каскад реакций, приводящих к формированию, при регулярном употреблении таких продуктов, инсулиновой резистентности и сахарного диабета второго типа. Они нарушают и жировой обмен, приводят к дисфункции структур головного мозга", – сказал она в разговоре с ИА "НСН".
Ранее в Роскачестве заявили, что по итогам проверки ни одна торговая марка лапши быстрого приготовления не может претендовать на российский знак качества. В исследовании участвовали 17 наиболее популярных марок. Следы бифентрина (пестицид) обнаружили в лапше "БигЛанч", следовые количества регулятора роста растений – в "БигЛанч", "Золотистая жатва", "Роллтон" и "Моя цена". В ведомстве предположили, что они могли попасть в готовый продукт через муку.
В 2018 году ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика Решетнева пришли к выводу, что умеренное потребление лапши быстрого приготовления не вредит здоровью человека. Они уточнили, что компоненты такой лапши не являются ни вредными, ни полезными.
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