Диетолог рассказала, в каких количествах можно есть мороженое

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова рассказала Москве 24, в каких количествах можно есть мороженое летом. По мнению эксперта, не стоит злоупотреблять данным продуктом.
"Количество не должно превышать одного шарика. Это 50 граммов в день. Это максимум, что можно съесть. Нежелательно употреблять ежедневно", – заявила Русакова.
Она отметила, что в мороженом содержится слишком много сахара, что негативно влияет на организм в жаркую погоду.
"Мороженое – это сладкий десерт. Пользы от него не так много, как все думают. Все считают, что раз это молочный продукт, то он полезен, но в мороженом много сахара и жира, поэтому злоупотреблять им не стоит. Сахар – это лишние углеводы. Он обезвоживает организм и приводит к нарушению контроля над аппетитом", – считает врач.
Ранее врач-терапевт Ольга Кашубина рассказала, кому нельзя есть мороженое. Она пояснила, что холодный десерт может нанести вред организму из-за большого количества сахара.
Следящим за своим питанием людям Кашубина советовала ограничивать количество употребления мороженого, уточнив, что это сладкий продукт, который необходимо есть как десерт. Она подчеркнула, что любому человеку необходимо следить за содержанием сахара в организме, чтобы не превысить его дневную норму.
Врач добавила, что мороженое способно нанести вред зубам, спровоцировать кариес, поэтому после каждого употребления она посоветовала чистить зубы. В особенности это относится к детям, подчеркнула специалист.
Воздержаться от мороженого врач рекомендовала и людям с непереносимостью молока или аллергией на него. Она пояснила, что в первом случае после мороженого человек может испытывать неприятные ощущения в кишечнике.
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