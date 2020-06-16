Москвичам рекомендовали брать на прогулку в парк напитки и еду

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Жителям столицы напомнили, что перед прогулками в городских парках нужно взять с собой напитки и еду. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Берите напитки и еду с собой. Открытие летних веранд запланировано на 16 июня, стационарных заведений – на 23 июня. Тем не менее кафе и рестораны, которые пока еще закрыты, работают на вынос и доставку", – обращают внимание представители ведомства.

Так, отмечается, что почти в каждом парке можно найти киоск с едой или напитками, где можно перекусить, но более безопасным будет, если люди придут со своими.

"Таким образом вы избежите очередей и лишних контактов. А значит, максимально обезопасите себя", – подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, гостям парков рассказали, что перед прогулкой в них нужно надеть маску и перчатки.

"Дышать свежим воздухом через маску, возможно, не так легко, зато безопасно. Несмотря на снятие многих ограничений в городе, масочный режим сохраняется, подтверждает Роспотребнадзор", – пояснили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Горожанам объяснили, что перчатки сохраняют руки чистыми и снижают частоту прикосновений к лицу.

С 9 июня в столице отменили обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. В столице начали открываться организации услуг, общественные пространства и парки. Однако москвичам по-прежнему необходимо в общественных местах использовать индивидуальные средства защиты. Ограничения связаны с ситуацией вокруг коронавируса.

В России выявлено 545 458 случаев COVID-19, вылечились 294 306 человек, скончались 7 284.

Сергей Собянин ранее рассказал о планах по смягчению ограничений в июле.