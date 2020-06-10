В Минздраве рассказали, какое мороженое лучше покупать

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Виктор Тутельян рассказал Москве 24, какое мороженое лучше всего покупать. По словам специалиста, следует отдать предпочтение фруктовому льду или сорбету.
"В сорбете меньше всего сахара и жира. В пломбирах и прочих десертах последнего очень много. Даже если пломбир без шоколада или вафли, то все равно там много жира, потому что это мороженое делается из сливок", – объяснил диетолог.
По словам Тутельяна, конкретной нормы по употреблению мороженого нет. Однако следует учитывать, что некоторые разновидности этого десерта, особенно пломбир, содержат в себе много калорий. И человеку впоследствии придется каким-то образом их потратить, чтобы не нанести вред фигуре.
"Если хочется, то съешьте, конечно, не отказывайте себе. Но надо понимать, что за этим стоит. Чтобы растратить энергию от одной порции мороженого, нужно час бегать. Вот так и надо взвешивать. Ешьте, но не забывайте о последствиях", – посоветовал он.
В свою очередь, врач-диетолог Елена Соломатина добавила, что при покупке мороженого важно обращать внимание на состав и стараться брать продукт без растительных жиров.
"Как правило, первым в списке ингредиентов указывается тот компонент, который присутствует в большем количестве. Там же указано количество жиров, углеводов – по ним можно примерно понять, сколько сахара содержится в продукте. Выбираем максимально натуральный. Также мороженое не должно быть дешевым", – сказала она.
Диетолог добавила, что натуральный пломбир, сорбет и фруктовый лед в магазинах найти сложно, поэтому лучше всего приготовить их самостоятельно в домашних условиях.
"Можно даже сделать пюре из каких-то ягод, добавить йогурт – все это предварительно взбить. Или же замораживать свежевыжатый сок. Мы можем сами заливать формочки, запастись специальными палочками для мороженого. Можно даже сделать мороженое из банана: просто очищенный банан окунуть в растопленный шоколад, посыпать ореховой крошкой и заморозить", – объяснила Соломатина.
Ранее врач-терапевт Ольга Кашубина объяснила, кому следует воздержаться от употребления мороженого. По ее словам, из-за большого количества сахара десерт способен навредить организму.
Именно поэтому следящим за своим питанием россиянам специалист посоветовала ограничить его прием в пищу. Она напомнила, что этот продукт является десертом. Кроме того, по ее словам, всем людям следует контролировать содержание сахара в организме и не превышать его дневную норму.
Врач также отметила, что мороженое способно нанести вред зубам, спровоцировать кариес, поэтому после каждого приема она рекомендует чистить зубы. В особенности это относится к детям, подчеркнула специалист. Воздержаться от мороженого следует и людям с непереносимостью молока или аллергией на него. Кашубина пояснила, что в первом случае после мороженого человек может испытывать неприятные ощущения в кишечнике.
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