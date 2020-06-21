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Общество

10:40

Эксперт рассказал, что поможет человеку меньше есть

общество еда

Фото: depositphotos/Annata78

Доктор медицинских наук Василий Генералов заявил, что переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет человеку меньше есть. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Медик объяснил, что человек может съесть больше обычного в том числе из-за вкусовых рецепторов, которые влияют на чувство насыщения. По его словам, одной из причин подобного сбоя может стать состав пищи, к которой привык человек.

"Современные продукты-полуфабрикаты содержат достаточно много различных консервантов. Все это химические оттенки, которые влияют на рецепторы. Конспирологическая теория состоит в том, что чем ниже у вас порог вкусовой чувствительности, тем больше вы будете потреблять продукты", – отметил специалист.

По утверждению медика, восстановить чувствительность вкусовых рецепторов поможет отказ от продуктов, вызывающих зависимость. Он пояснил, что имеет в виду различные полуфабрикаты, фастфуды. Специалист добавил, что вместо них следует употреблять больше мясо, яйца, рыбу и зеленые салаты.

Он заверил, что наградой за очистку вкусовых рецепторов будут совершенно новые ощущения от привычных блюд. Помидоры, огурцы и другие овощи могут совсем по-другому раскрыться для человека, обратил внимание доктор наук.

"Раньше, когда вы потребляли много кондитерских изделий, вы повышали дозу углеводов и чувствительность ваших рецепторов к сахару тоже падала. Когда вы прекратили есть сладкое, рецепторы очистились, и вы начали чувствовать сахар даже там, где не подозревали, что он есть", – объяснил Генералов.

Ранее спортивный диетолог, фитнес-тренер Арина Скоромная рассказала, как привести организм в норму. Диетолог убеждена, что только правильное питание и здоровый режим могут помочь сбросить лишние килограммы. Однако она подчеркнула, что работать над собой лучше с профессионалами, которые подберут индивидуальные упражнения и рацион питания.

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