Эксперт рассказал, что поможет человеку меньше есть

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Доктор медицинских наук Василий Генералов заявил, что переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет человеку меньше есть. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.
Медик объяснил, что человек может съесть больше обычного в том числе из-за вкусовых рецепторов, которые влияют на чувство насыщения. По его словам, одной из причин подобного сбоя может стать состав пищи, к которой привык человек.
"Современные продукты-полуфабрикаты содержат достаточно много различных консервантов. Все это химические оттенки, которые влияют на рецепторы. Конспирологическая теория состоит в том, что чем ниже у вас порог вкусовой чувствительности, тем больше вы будете потреблять продукты", – отметил специалист.
По утверждению медика, восстановить чувствительность вкусовых рецепторов поможет отказ от продуктов, вызывающих зависимость. Он пояснил, что имеет в виду различные полуфабрикаты, фастфуды. Специалист добавил, что вместо них следует употреблять больше мясо, яйца, рыбу и зеленые салаты.
Он заверил, что наградой за очистку вкусовых рецепторов будут совершенно новые ощущения от привычных блюд. Помидоры, огурцы и другие овощи могут совсем по-другому раскрыться для человека, обратил внимание доктор наук.
"Раньше, когда вы потребляли много кондитерских изделий, вы повышали дозу углеводов и чувствительность ваших рецепторов к сахару тоже падала. Когда вы прекратили есть сладкое, рецепторы очистились, и вы начали чувствовать сахар даже там, где не подозревали, что он есть", – объяснил Генералов.
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