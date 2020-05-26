Диетолог рассказала, как правильно сбросить лишний вес

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Спортивный диетолог, фитнес-тренер Арина Скоромная рассказала, как привести организм в норму. Советами специалист поделилась в интервью радио Sputnik.
Диетолог убеждена, что только правильное питание и здоровый режим могут помочь сбросить лишние килограммы. Однако она подчеркнула, что работать над собой лучше с профессионалами, которые подберут индивидуальные упражнения и рацион питания.
"Лучше всего записаться к специалисту, профессионалу на какой-нибудь марафон или на курс. Это самый лучший вариант, никакой самодеятельности, за вас уже эксперт все придумал, когда что есть и как тренироваться", – отметила Скоромная.
По ее словам, самостоятельные диеты могут не только испортить внешний вид, но и подпортить здоровье. Если нет возможности обратиться к специалисту, то лучше постепенно исключать из своего рациона мучное и сладкое, подчеркнула диетолог.
"Если исключить сахар, сладкое, то есть простые углеводы, и хлеб, то есть мучное, это уже поможет избавиться от лишних килограммов", – пояснила спортивный диетолог.
При этом она подчеркнула, что резко начинать заниматься спортом не следует. Скоромная посоветовала утро начинать с легкой гимнастики. По ее словам, также на первом этапе отлично подойдут легкая пробежка или занятия на кардиотренажере.
"Если вы чувствуете, что готовы, можете постепенно включать какие-то силовые упражнения. Если будет возможность ходить в зал, то это тренажеры, гантели. Дома вы можете использовать бутылки с водой, полотенца, стулья", – подытожила Скоромная.
Ранее диетолог Светлана Титова заявила, что строгие монодиеты могут быть опасны в период самоизоляции из-за коронавируса. Она также отметила, что зачастую такой режим питания малорезультативен. Чтобы привести себя в форму к лету без вреда для здоровья, Титова посоветовала обратиться к здоровому и сбалансированному рациону.
"Делаем вместе": как правильно питаться во время самоизоляции
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